Coppa Davis, l'errore di Moutet inguaia la Francia: "Scelta stupida"

mercoledì 19 novembre 2025
A volte un eccesso di sicurezza può trasformarsi in un boomerang, e per Corentin Moutet la leggerezza commessa nella sfida di Coppa Davis di Bologna contro il Belgio si è rivelata decisiva. Il 26enne francese, impegnato contro Raphael Collignon, conduceva 6-2 5-6 15-15 quando ha scelto un colpo impossibile da giustificare, spiazzando pubblico, compagni di squadra e persino l’avversario. Quell’errore ha cambiato l’inerzia del match, contribuendo alla sconfitta della Francia e alla sua eliminazione dalle finali.

La gara si era messa bene per Moutet, che nell’ottavo game aveva sorpreso tutti servendo due prime da sotto e conquistando i punti con due passanti di grande qualità. Ma dopo aver fallito una palla break pesantissima, il francese è improvvisamente crollato. Sul 15-15, con una palla comoda da chiudere a rete, ha provato un colpo tra le gambe di controbalzo, mancandolo completamente. Da lì la situazione è precipitata: un doppio fallo immediato ha regalato due set point al Belgio, poi sfruttato per ribaltare l’incontro e portarsi avanti 1-0 nel confronto.

Collignon ha inizialmente sprecato il primo set point con una volée semplice finita larga, ma sul secondo è stato Moutet a sbagliare una volée di rovescio a campo aperto. Il francese non si è più ripreso: nel game successivo, pur avanti 40-15, ha scelto un serve&volley avventato e ha concesso a Collignon il match point, chiudendo poi con un altro doppio fallo una partita gestita in modo caotico e superficiale. La successiva sconfitta di Rinderknech contro Bergs ha completato l’eliminazione della Francia. A fine gara Moutet non ha cercato scuse: “Quel tiro è stata una scelta stupida… ero teso, non sono riuscito a gestire la pressione. Diciamo che sono stato un pagliaccio”, ha ammesso, riconoscendo il peso dei propri errori.

