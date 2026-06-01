Con l'immigrazione fuori controllo ciò che è successo a Parigi può succedere anche in Italia

Troppo facile dire che Matteo Salvini insegue Roberto Vannacci, quando riflette amaro sulle conseguenze della vittoria della Champions League da parte del Paris Saint Germani: 780 arresti, un morto, centinaia di feriti, tra cui decine di agenti, incendi, saccheggi e devastazioni. Il leader della Lega dice semplicemente la verità: «Molti fermati sono ragazzi delle seconde generazioni, quelli ben integrati e che pagheranno le pensioni. Marine Le Pen e Jordan Bardella: l’anno prossimo toccherà a voi rimediare ai disastri di Emmanuel Macron e dei socialisti». Più che un’analisi polemica, è una constatazione della realtà, ma tanto basta per esporlo agli attacchi della nostra opposizione di strumentalizzare politicamente il disordine e il disagio degli immigrati. Stesse accuse che sono state mosse al vicepremier due settimane fa, quando un figlio di immigrati ha falciato la folla con l’automobile a Modena. Salvini parlò di integrazione fallita e di cittadinanze da revocare e si vide processato dalla sinistra, che gli ha ricordato che l’attentatore era italiano dalla nascita ed era un pazzo, non un terrorista islamico, anche se aveva colpito alla maniera di questi.

«Sinistra incosciente, ha sbagliato politica per decenni, praticando la dottrina dell’accoglienza indiscriminata», è la replica del vicepremier, ed è difficile dargli torto. «Il fanatismo islamico è un pericolo e chi tace su di esso ne è complice», è la sentenza lapidaria. Il punto, a Parigi come a Modena, non è la cittadinanza, ma la mancata integrazione. Un passaporto è un foglio di carta, non un pezzo d’anima: per i loro documenti, i teppisti del Psg sono francesi così come Salim El Koudri, stando alla sua carta d’identità, è italiano. Questo non toglie che i primi odino la Francia e chi è francese da generazioni prima di loro, così come il ragazzo marocchino di Ravarino odia noi e il nostro Paese. Riconoscerlo significa porre il problema e quindi le basi per risolverlo; ignorarlo vuol dire moltiplicarlo. Gli effetti già si vedono, anche qui e non solo nelle immense banlieue d’Oltralpe. La mancata integrazione dei figli degli immigrati sta disintegrando la generazione dei nostri figli. Anziché diventare italiani, sotto l’aspetto dei valori, dei modi e del livello d’istruzione loro, diventano dei maranza i nostri.