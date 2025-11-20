Libero logo
giovedì 20 novembre 2025
Jannik Sinner, Adriano Panatta vuota il sacco: "Con lui e Musetti in Davis..."

"Noi siamo una squadra forte anche senza Sinner e Musetti, ma con loro probabilmente saremmo stati imbattibili. Le altre squadre non sono ingiocabili: Berrettini e Cobolli hanno giocato alla grande contro l'Austria, e abbiamo anche un ottimo doppio". A dirlo è l'ex campione di Coppa Davis, Adriano Panatta che questo weekend si cimenterà nel padel. Lo farà nel club di Treviso che porta il suo nome - l'Adriano Panatta Racquet Club - dove si giocherà la terza tappa della Exclusive Padel Cup, circuito organizzato da MSP Italia, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, e da Exclusive.

"Se riesco a muovermi giocherò anche io - scherza -, anche perché a me piace il padel. Molti tennisti fanno un po' gli snob, ma il padel è bello, è divertente, funziona molto bene nei club e dà la possibilità a tutti di cimentarsi in questa disciplina". Come accaduto nelle precedenti tappe di Palermo e Roma, sold out nelle iscrizioni al torneo riservato alla categoria 'non classifica' o mai classifica oltre la terza fascia e diviso in tre categorie, maschile, femminile e misto. 

Panatta, invece, sabato alle 12 scenderà in campo per un'esibizione a cui parteciperanno anche il sindaco di Treviso Mario Conte e Alessandro Zanni, secondo giocatore con il maggior numero di presenze nella Nazionale di rugby (119). Panatta , Conte e Zanni avranno tutti un loro team, formato da maestri e giocatori, per una sfida all'ultima vibora.

