Libero logo
Regionali
Coppa Davis
Hub Energia

Spalletti boccia la Juventus, "livello ancora troppo basso"

di Claudio Savellidomenica 23 novembre 2025
Spalletti boccia la Juventus, "livello ancora troppo basso"

2' di lettura

Non venga usato come spot per il calcio italiano, questo Fiorentina-Juventus 1-1. Dei primi venti minuti se ne giocano meno della metà, tra i cori razzisti del pubblico di Firenze verso l’ex Vlahovic (due avvisi, al terzo sarebbe stata sospesa la partita) e la revisione al Var di Doveri che ravvede un fallo dello stesso Vlahovic prima di quello palese di Marì.

L’unico momento di calcio è offerto da Kean: l’azzurro si fa rimbalzare addosso gli avversari e scarica un tiro sulla traversa. Poi la partita si scioglie un po’ e qualche parvenza di calcio si vede. Il recupero del primo tempo, per forza di cose, è lungo sei minuti, troppi per i difensori di Vanoli che dimenticano di chiudere il tiro a Kostic: con tutto il tempo del mondo per stoppare, mirare e scoccare la freccia, il serbo firma l’1-0 con cui si chiude la prima frazione. Vibrano i muri del Franchi diroccato all’intervallo, a buon rendere per Vanoli che riesce a presentare una Fiorentina più viva nella ripresa.

Dopo 3’ Mandragora ha la stessa libertà avuta da Kostic, pur qualche metro indietro, e può fare la stessa cosa: sinistro potente che si infila sotto l'incrocio per l’1-1. La gara scorre tra le parate di Di Gregorio su Kean e di De Gea su McKennie. La Viola strappa un punto che fa più morale che classifica (ancora ultimo posto) mentre Spalletti («siamo sotto al livello di calcio che dobbiamo esibire ed è inutile aggrapparci agli episodi. O si cambia o non si migliora»), ringhia a fine match, colleziona il terzo pareggio consecutivo della sua gestione e martedì si gioca la Champions sul sintetico della gelida Bodo.

tag
fiorentina juventus
juventus
vlahovic
luciano spalletti

1 a 1 Juventus, ennesimo pareggio: con la Fiorentina finisce 1 a 1

Fiorentina-Juve, stop di 1' Vlahovic, cori horror a Firenze, "sei uno z***ro". Si ferma la partita

Che scontro Eder attacca Spalletti: "Mai sopportata la sua ipocrisia. Come uomo vale..."

ti potrebbero interessare

Inter-Milan, profezia Giovanni Galli: "Ecco chi deciderà il derby"

Inter-Milan, profezia Giovanni Galli: "Ecco chi deciderà il derby"

Leonardo Iannacci
Inter-Milan, Walter Zenga: "Chivu e Allegri, è genio contro ordine"

Inter-Milan, Walter Zenga: "Chivu e Allegri, è genio contro ordine"

Pasquale Guarro
F1, Verstappen vince a Las Vegas ma Norris ipoteca il mondiale. Leclerc sesto umilia la Ferrari

F1, Verstappen vince a Las Vegas ma Norris ipoteca il mondiale. Leclerc sesto umilia la Ferrari

Inter-Milan, Fulvio Collovati non ha dubbi: "Ecco come finirà"

Inter-Milan, Fulvio Collovati non ha dubbi: "Ecco come finirà"

Lorenzo Pastuglia 