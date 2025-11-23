Coppa Davis, Matteo Berrettini travolge Carreno-Busta: Italia avanti 1 a 0 sulla Spagna

Matteo Berrettini regala all'Italia il primo punto nella finale di Coppa Davis contro la Spagna, in corso a Bologna. Nel primo singolare il tennista romano, numero 56 Atp, ha battuto in due set lo spagnolo Pablo Carreno-Busta , numero 89, in due set con il punteggio di 6-3, 6-4 in appena 1 ora e 19 minuti. Un Berrettini quasi perfetto, che non ha concesso nemmeno una palla break. Nel secondo singolare scenderanno in campo Flavio Cobolli per l'Italia e Jaume Munar per la Spagna.

"Sono emozionato e super felice, grazie a tutti per il supporto ma dobbiamo restare sul pezzo perchè ora c'è Flavio (Cobolli, ndr)". Così Matteo Berrettini commenta a caldo la vittoria contro Pablo Carreno-Busta nella finale di Coppa Davis, con l'Italia in vantaggio 1-0. "Stamattina ero un po' teso, come giusto che sia, ma alla fine l'importante è godersela. Ho cercato di rimanere concentrato, di andare sempre avanti ed è andata bene", ha aggiunto il campione romano. Italia che si conferma un grande gruppo, anche senza un numero 1 come Jannik Sinner. "Non importa chi scende in campo, la squadra è lunga e siamo un sacco di ragazzi che giocano bene e si vogliano bene. Forza Flavio e daje!", ha concluso.