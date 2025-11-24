Allegri-Adani, faccia a faccia dopo Inter-Milan: clamoroso, come va a finire

La notte del derby consegna al Milan una vittoria che pesa come un macigno. A decidere la sfida contro l’Inter è il guizzo di Pulisic, una giocata che spezza l’equilibrio e permette ai rossoneri di rimanere incollati alla Roma capolista, confermando la crescita di una squadra che, dopo la falsa partenza con la Cremonese, ha trovato una continuità difficile da immaginare nelle prime settimane della stagione.
E le vibrazioni del derby sono arrivate fino agli studi Rai della Domenica Sportiva, in onda su Rai 2, dove è andato in scena un attesissimo faccia a faccia. Massimiliano Allegri e Daniele Adani, protagonisti per anni di durissime schermaglie a distanza, si sono ritrovati faccia a faccia in un confronto che, per toni e contenuti, appassionava quasi come il big-match da poco concluso.
Ad aprire il dialogo è stato l’ex difensore: "Allora Massimiliano, innanzitutto ben ritrovato. Onore al merito per il lavoro che stai facendo, perché non è un caso quando vinci partite così importanti contro squadre così forti e più collaudate come il Napoli di Conte e l’Inter. Te la immaginavi così? Secondo me per te questa è quasi la partita perfetta: hai sofferto, hai rischiato, ma l’hai portata a casa".
Dall’altra parte Allegri ha replicato con la lettura tattica della serata rossonera: "Nel primo tempo ho chiesto di pressare forte, soprattutto all’inizio. L’Inter spesso sblocca le partite nei primi quindici minuti. Quando poi si sono abbassati, abbiamo avuto le nostre occasioni. Contro una squadra così è inevitabile concedere qualcosa, ma il modo in cui abbiamo vincito duelli e contrasti è un segnale importante".
Un botta e risposta che ha avuto un sapore diverso rispetto al passato. Non il solito attrito che, negli ultimi anni, ha trasformato Adani e Allegri in poli opposti del dibattito calcistico italiano. Già, di acqua sotto i ponti ne è passata. Adani infatti negli ultimi mesi ha attenuato i giudizi più duri, riconoscendo alcuni meriti all’allenatore e lasciando intendere di aver rivisto posizioni un tempo granitiche. Anche per questo il confronto sui canali della Rai è apparso più pacato, più strettamente calcistico, ferma restando la tensione che, tra i due, per ovvie ragioni non può essere sparita.valità” un piccolo romanzo dello sport italiano.