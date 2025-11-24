Allegri-Adani, faccia a faccia dopo Inter-Milan: clamoroso, come va a finire

La notte del derby consegna al Milan una vittoria che pesa come un macigno. A decidere la sfida contro l’Inter è il guizzo di Pulisic, una giocata che spezza l’equilibrio e permette ai rossoneri di rimanere incollati alla Roma capolista, confermando la crescita di una squadra che, dopo la falsa partenza con la Cremonese, ha trovato una continuità difficile da immaginare nelle prime settimane della stagione.

E le vibrazioni del derby sono arrivate fino agli studi Rai della Domenica Sportiva, in onda su Rai 2, dove è andato in scena un attesissimo faccia a faccia. Massimiliano Allegri e Daniele Adani, protagonisti per anni di durissime schermaglie a distanza, si sono ritrovati faccia a faccia in un confronto che, per toni e contenuti, appassionava quasi come il big-match da poco concluso.

Ad aprire il dialogo è stato l’ex difensore: "Allora Massimiliano, innanzitutto ben ritrovato. Onore al merito per il lavoro che stai facendo, perché non è un caso quando vinci partite così importanti contro squadre così forti e più collaudate come il Napoli di Conte e l’Inter. Te la immaginavi così? Secondo me per te questa è quasi la partita perfetta: hai sofferto, hai rischiato, ma l’hai portata a casa".