Gigi Buffon gela il figlio Louis: "Hai lo 0,5% di diventare un calciatore"

Gigi Buffon, da buon padre, invita alla prudenza: in un messaggio al figlio Louis, gli ha ricordato che il clamore mediatico può ridurre le sue chance reali di diventare calciatore. "Se credi a ciò che hai letto e ti dicono, allora hai dimezzato le tue possibilità".

La vicenda è semplice ma significativa. Louis, diciassette anni, ha da poco esordito in Serie A con il Pisa e ha brillato con la nazionale della Repubblica Ceca, scelta al posto di quella azzurra. E Louis ha fatto il pieno di elogi. Anche diversi articoli suoi quotidiani hanno parlato di lui, tratteggiando il potenziale di una carriera tutta in divenire.

Ed ecco che negli studi di Dazn, tra orgoglio paterno e un pizzico di imbarazzo, l'ex portierone ha raccontato quel mix di emozioni che accompagna ogni genitore di un "figlio d’arte".

"Mi ha preceduto di qualche giorno, per il suo esordio in Serie A", ha premesso Buffon, ricordando il debutto di Louis lo scorso settembre. Poi la riflessione, paradigmatica, rivelando l'sms spedito al figlio: "Ricordati che se fino a ieri avevi l'1% di diventare un calciatore adesso ne hai lo 0,5% perché se tu credi alle cose che si stanno leggendo, sappi che abbiamo già dimezzato le possibilità. Per cui, fa te... Deve continuare a fare quel che sta facendo in modo sereno".