Lewis Hamilton, il dramma sportivo in una frase: "Lo so, Sherlock"

Il 2024 per Lewis Hamilton è un incubo. Un anno orribile, il suo primo in Ferrari. Nelle ultime uscite il sette volte campione del mondo ha vissuto una sequenza di risultati negativi mai vissuta prima in Formula 1: dal fondo dello schieramento nelle Qualifiche di Las Vegas fino al terzultimo tempo ottenuto in Qatar, passando per una Sprint Race altrettanto avara di soddisfazioni. A Losail scatterà dalla diciottesima posizione, uno scenario che rende l’accesso alla zona punti quasi impossibile. Malissimo anche nei giorni precedenti: emblematica la conferenza stampa in cui Lewis, affranto, ha pronunciato in tutto nove parole.

E ancora, il sabato, Hamilton ha deciso di parlare apertamente del momento difficile che sta attraversando. Lo ha fatto nel paddock, con Pierre Gasly. Tra Hamilton e il pilota francese esiste da tempo un rapporto di stima reciproca. Gasly, reduce da una stagione particolarmente dura con la Alpine, in Qatar è però riuscito a mettersi alle spalle Charles Leclerc in qualifica e nella Sprint è rimasto a stretto contatto con l’inglese. Al termine della gara, avvicinandolo, gli ha detto: "Cavolo, sembra davvero una brutta situazione. Lewis non hai una bella cera". Un commento che Hamilton ha poi riportato ai media, insieme alla risposta immediata, altrettanto schietta: "Si lo so, non dirmelo Sherlock". Parole che fotografano alla perfezione il momento che Lewis sta attraversando.