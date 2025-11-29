Gp Qatar, Piastri domina la Sprint e tiene vivo il mondiale. Disastro-Ferrari

Oscar Piastri riaccende le proprie ambizioni iridate conquistando la vittoria nella Sprint di Losail, il Gp del Qatar, penultima prova della stagione. Piastri parte dalla pole e precede sotto la bandiera a scacchi George Russell su Mercedes e il compagno di squadra Lando Norris.

Nelle fasi iniziali della mini-gara, il leader del campionato riesce a contenere gli attacchi di Max Verstappen, che allo start aveva superato Fernando Alonso - poi settimo al traguardo - prima di liberare definitivamente la strada grazie alla collaborazione della Red Bull gemella di Yuki Tsunoda. Il giapponese chiude in quinta posizione davanti ad Andrea Kimi Antonelli, ma sia lui sia l’italiano vengono penalizzati di cinque secondi per aver oltrepassato i limiti della pista.

Per la Ferrari, invece, una Sprint da dimenticare. Anzi, disastrosa: Lewis Hamilton, costretto a partire dalla pit-lane, non riesce a risalire oltre il diciassettesimo posto. Charles Leclerc scatta male dalla quinta fila, commette un’imprecisione nelle prime curve e conclude solamente tredicesimo, al termine di una prestazione sottotono.

Come detto, con questo risultato, Piastri tiene ancora aperta la lotta iridata e guadagna due punti nella classifica Piloti accorciando a 22 le lunghezze di distacco da Norris, con Verstappen a -25. Norris diventerà campione del mondo domani se: vince il Gp; arriva a punti due posizioni davanti a Piastri e con Verstappen dietro a Norris; arriva ottavo con Piastri fuori dai punti.

Alle 19 di oggi, sabato 29 novembre, l'appuntamento con le qualifiche. Domani, domenica, alle 17 il via della penultima gara di un mondiale di Formula 1 che promette di essere appassionante fino all'ultima curva.