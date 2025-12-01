Milan-Lazio, "poverino...": clamoroso Allegri sull'arbitro Collu

Il finale di Milan-Lazio non ha lasciato solo polemiche tra i tifosi, ma anche un segnale chiaro dai vertici arbitrali sul comportamento da tenere verso gli arbitri. A finire nel mirino è stato Max Allegri, espulso da Giuseppe Collu dopo un acceso confronto a pochi metri di distanza, e che dovrà scontare una giornata di squalifica per le modalità con cui ha gestito la tensione negli ultimi minuti. Secondo quanto riferito, Allegri si è trovato coinvolto in un contesto già difficile: il Var Aleandro Di Paolo aveva richiamato Collu a una on-field review su un presunto rigore per la Lazio, episodio che ha generato confusione e caos a San Siro.

I vertici arbitrali hanno poi stabilito che il rigore non c’era per il fallo di Marusic su Pavlovic, confermando quindi la correttezza della decisione finale dell’arbitro di campo. A freddo, il tecnico rossonero ha chiarito in conferenza stampa: “Poverino…” riferendosi a Collu, aggiungendo che il direttore di gara ha comunque gestito bene la partita in un momento complicato. Sul rigore Allegri ha sottolineato di non aver offeso l’arbitro, ma di aver espresso frustrazione per la situazione generale: “Cavolo, tutte le volte che ci sei succede sempre un casino”, riferendosi all’arbitro presente in occasione della sconfitta contro la Cremonese.