Tallon Griekspoor: "Questa domanda su Sinner se la fanno tutti", il retroscena

La vittoria di Tallon Griekspoor su Jannik Sinner a Shanghai resterà un momento importante nella carriera dell’olandese, anche se ottenuta per ritiro nel corso del terzo set. Intanto l’olandese è impegnato in un torneo esibizione in Russia e ha rilasciato una lunga intervista a Tennis Bolshoi, parlando della difficoltà di affrontare l’azzurro e del livello straordinario del giovane italiano: “Come battere Sinner? Credo che al momento questa sia la domanda più difficile all’interno del circuito”, ha dichiarato, sottolineando come l’azzurro sia praticamente imbattibile. “È un tennista dominante — ha aggiunto — ha perso solo sei match in tutto il 2025 e due di questi dopo un infortunio”.

L’olandese ha poi spiegato la difficoltà di mantenere una strategia efficace per l’intera durata dei match: “Posso pensare di batterlo in tre set, ma è incredibile poterlo fare in cinque set”. Analizzando il loro confronto, Griekspoor ha messo in luce le qualità di Sinner: “Devi giocare una grande gara al servizio, perché lui è il migliore nel circuito. Anche con la seconda devi essere preciso, perché negli scambi lunghi nove volte su dieci li vince lui”. Non è mancata un’ammissione di frustrazione e rispetto: “Un paio di volte sono stato vicino a batterlo, ho superato i miei limiti, ma lui mi ha sempre raggiunto e superato. Devi dare tutto per avere una possibilità”.