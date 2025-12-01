Charles Leclerc umilia la Ferrari: "Mentre guidavo facevo i conti"

"È stato un fine settimana molto noioso per me, ma sono riuscito a seguire un po' la situazione sugli schermi e ho cercato di fare i calcoli a mente per il titolo . Almeno questa è stata la parte più emozionante della mia gara, che a parte questo è stata molto noiosa", ha picchiato subito durissimo Charles. Insomma, durante la gara, spiega, faceva i conti sulla lotta mondiale che non lo riguarda. Una bordata, bella e buona, contro la sua Ferrari. L'ennesima.

I piloti, da par loro, non nascondono delusione e frustrazioni. Si pensi alla conferenza stampa in cui Hamilton ha pronunciato nove parole . Punto e stop. Dopo il britannico, ecco il monegasco, che si presta a considerazioni spigolose al termine della gara di Losail

"Spero che l'ultima gara ad Abu Dhabi sia emozionante. Quando le cose vanno così, con una battaglia a tre fino all'ultima gara, è fantastico. È bello vedere quelle battaglie, ma sarebbe meraviglioso se potessi farne parte anch'io", ha sospirato.

E ancora, una ulteriore bocciatura netta della SF-25: "Non avevo fiducia nella macchina. Non avevo ritmo. Non avevo niente in macchina. A dire il vero, sono abbastanza contento che il weekend sia finito. È stata una gara molto frustrante dal primo all'ultimo giro. Non c'è stato un solo giro in cui siamo stati competitivi durante il weekend, quindi è stato molto frustrante", ha concluso un Leclerc sempre più grigio e affranto.