Jannik Sinner al Billionaire, la foto di Briatore fa impazzire il mondo

Al Billionaire di Dubai non si bada spese e la Dolce Vita sportiva ha trovato una nuova frontiera del relax, questa volta tra tabelloni, ruote e tennis. È bastata una foto pubblicata da Flavio Briatore per accendere i riflettori su una serata da copertina: lui, il campione di Formula 1 ed ex-Ferrarista Fernando Alonso e il numero due del tennis mondiale, Jannik Sinner. Tutti insieme ritrovatisi al raffinato club-ristorante dell’imprenditore piemontese.

Il copy del post finito su tutti i social recita didascalicamente: "Una serata ricca di stelle al Billionaire Dubai con i campioni Fernando Alonso e Jannik Sinner". Sinner, reduce da una pausa rilassante dopo un 2025 da urlo, ha scelto gli Emirati come base per avviare la preparazione in vista del 2026. Tra allenamenti e foresta di riflettori, il tennista non disdegna qualche momento di mondanità — e questa cena è l’emblema perfetto. Alonso? È nella fase finale del campionato di F1 e si prepara all’ultimo GP dell’anno ad Abu Dhabi. Un motivo in più per concedersi una serata “leggera”, ma sotto i riflettori.

Briatore? Lui è il trait d’union ideale: imprenditore, uomo di motori, conoscitore del jet-set internazionale. Presenti tutti — su uno sfondo di vetri, luci e sfarzo d’oltre-oceano. E così la foto non è casuale: rappresenta uno speed di marketing importante e un incrocio sempre più frequente oggi tra tennis e F1, tra racchette e caschi, tra sport puri e lifestyle sfavillante.

Un mix che trova casa nei locali dei ricchi, nei jet, nei palcoscenici del globo. Sinner, con la sua passione per i motori e il tennis, ci sta perfettamente. È un segnale: il tennis può flirtare con la F1, le stagioni sportive si intrecciano, il gossip si mescola con il professionismo. Insomma: vacanza o allenamento, relax o networking — la serata di Dubai conferma una cosa sola: nello sport moderno le vie del successo e del glamour si toccano, a volte a tavola. E che Sinner sia un appassionato di motori non è una notizia, ma a questo punto sarebbe bello vedere anche Alonso impugnare una racchetta.