Sinner e Alcaraz, "patetico. Quando si incrociano nei corridoi...": la bordata di Betton

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz dominano il tennis mondiale e negli ultimi due anni si sono spartiti gli Slam, attirando su di sé l’attenzione dei media e dell’Atp. A sollevare dubbi sul modo in cui la federazione promuove il tennis è Calvin Betton, allenatore di Henry Patten, doppista due volte vincitore Slam e recente trionfatore alle Atp Finals di Torino insieme al finnico Heliovaara.

Nel podcast Chip'n Charge, Betton non ha usato mezze misure nel criticare l’Atp e il trattamento riservato ai doppisti. Secondo lui, l’attenzione ossessiva su Sinner e Alcaraz “è patetica”: “Quest'anno ho visto post di Tennis TV su tennisti che giocano a golf, fanno skateboard e si stringono la mano. Sono ossessionati da Sinner e Alcaraz”. L’allenatore ha rincarato la dose: “Non appena si incrociano in un corridoio, piazzano una telecamera e dicono: ‘Le leggende si incontrano'. Ma succede ogni settimana! Perché filmarlo ogni volta? È patetico”.