Jannik Sinner, clamoroso al ristorante: chi non lo ha riconosciuto

"Mentre ero in cucina a fare i tajarin, mi portano per un saluto questo bel ragazzone. Il signore che l’accompagna mi dice 'ha visto che campioncino abbiamo qui?'. Io gli rispondo 'guardi, mi spiace tanto, ma non so chi sia...'. Quello mi fa: 'Ma come, non riconosce Sinner?'. E io: 'Cosa vuole che le dica, abbia pazienza...'": Gemma Boeri, regina delle cuoche di Langa, lo ha rivelato in un'intervista al Corriere della Sera parlando di uno dei tennisti più famosi e conosciuti al momento.

Boeri rilevò il circolo ricreativo del minuscolo comune di Roddino, vicino a Cuneo, nel 1986 e lo trasformò nel tempio dei tajarin, le sottilissime fettuccine all’uovo simbolo della cucina piemontese. Nel suo locale mangiano spesso delle celebrità, "ma per me sono clienti come gli altri", ha puntualizzato lei. A proposito del suo lavoro, ha spiegato: "Impasto 400 uova alla settimana, con le signore del paese e le mie nuore. Come dice il mio amico Luciano Bertello mettendo in fila tutti i tajarin che ho tirato si potrebbe fare il giro del mondo. Ha contato anche i ravioli: 11 mila la settimana".