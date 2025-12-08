Juventus, lo sfogo di Ezio Greggio: "Bidoni, mezze tacche. Gli Agnelli..."

Lo sfogo è arrivato a caldo, subito dopo il ko della Juventus contro il Napoli, ed è stato diretto, durissimo, senza alcun filtro. Ezio Greggio, storico tifoso bianconero, ha affidato ai social tutta la propria rabbia per una sconfitta che, a suo avviso, rappresenta solo l’ennesimo capitolo di una gestione ormai fallimentare. Nel mirino dell’attore e conduttore finiscono società, dirigenti, mercato e una squadra che continua a non convincere, nonostante gli investimenti effettuati negli ultimi anni.

La battuta d’arresto contro i partenopei ha infatti riacceso il dibattito sui limiti strutturali della Juventus, una squadra assemblata in estate con operazioni onerose ma che fatica a trovare identità e continuità. Il nuovo corso tecnico guidato da Luciano Spalletti si scontra con una rosa giudicata da molti incompleta e confusa, eredità di scelte dirigenziali che continuano a dividere la tifoseria. Sui social, nelle ore successive alla partita, si è scatenata una vera e propria ondata di contestazioni, alla quale ha preso parte anche Greggio con un lungo e polemico post su Instagram.

"Io vorrei sapere se la proprietà si rende conto che ha messo in punti chiave dirigenziali della società, degli incapaci e inesperti che hanno comprato dei bidoni come Openda, David, Cabal e altre mezze tacche che non sono degne di stare manco in panchina. Abbiamo ancora Kostic – si legge -. Spalletti se deve fare cambi si ritrova gente che corre in giro per il campo, che non ha i fondamentali, che butta via la palla e ci fa pure prendere goal. Giocatori ( si fa per dire) che non solo non sono degni della Juve ma neanche delle squadre ultime in classifica della serie A".