Enzo Iacchetti, la difesa di Ezio Greggio: "Dovevi dare un pugno a quel cret***"

Ezio Greggio corre in aiuto del collega di sempre. Dopo lo scontro tra Enzo Iacchetti e Eyal Mizrahi - a È sempre CartaBianca su Rete 4, il conduttore di Striscia la Notizia è diventato a tutti gli effetti l'idolo dei pro-Pal. Basti pensare a tutti i cartelli esposti durante le manifestazioni pro Gaza o, ancora, a tutti gli inviti in televisione per parlare di guerra in Medio Oriente. Dalla Berlinguer, Iacchetti aveva minacciato di aggressione il suo interlocutore. E non si è mai scusato con lui.

A sostegno di Iacchetti è arrivato anche Ezio Gregio. In un'intervista rilasciata alla Stampa, ha spiegato che se fosse stato al suo posto sarebbe passato subito dalle parole ai fatti: "Grande Enzino! L'ho chiamato subito e gli ho detto: 'Hai fatto male!'. Lui: 'Come ho fatto male?'. 'Hai fatto male a non scendere a dare un pugno a un cretino del genere che dice 'Mi definisca la parola bambino'". Con tanto di risatina finale, come riportato dall'autore dell'intervista.