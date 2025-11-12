Enzo Iacchetti, la difesa di Ezio Greggio: "Dovevi dare un pugno a quel cret***"

Libero logo
di
mercoledì 12 novembre 2025
1' di lettura

Ezio Greggio corre in aiuto del collega di sempre. Dopo lo scontro tra Enzo Iacchetti e Eyal Mizrahi - a È sempre CartaBianca su Rete 4, il conduttore di Striscia la Notizia è diventato a tutti gli effetti l'idolo dei pro-Pal. Basti pensare a tutti i cartelli esposti durante le manifestazioni pro Gaza o, ancora, a tutti gli inviti in televisione per parlare di guerra in Medio Oriente. Dalla Berlinguer, Iacchetti aveva minacciato di aggressione il suo interlocutore. E non si è mai scusato con lui.

A sostegno di Iacchetti è arrivato anche Ezio Gregio. In un'intervista rilasciata alla Stampa, ha spiegato che se fosse stato al suo posto sarebbe passato subito dalle parole ai fatti: "Grande Enzino! L'ho chiamato subito e gli ho detto: 'Hai fatto male!'. Lui: 'Come ho fatto male?'. 'Hai fatto male a non scendere a dare un pugno a un cretino del genere che dice 'Mi definisca la parola bambino'". Con tanto di risatina finale, come riportato dall'autore dell'intervista. 

Enzo Iacchetti, "se avessi avuto 20 anni di meno...": l'ultima minaccia

Enzo Iacchetti non arretra di un centimetro. E anzi, aggiunge un pizzico di pepe alle sue parole che hanno fatto il giro...

In particolare, a Ezio Greggio ha dato molto fastidio la frase di Mizrahi sui bambini palestinesi. "La parola bambino si definisce da solo e posso definire anche la parola 'pirla'. Non avrei avuto difficoltà a dirlo in onda. Non faccio un discorso politico, ma come si è permesso a dire una cosa del genere e dare del fascista a Enzino? Credo abbia bisogno di qualche seduta dallo psicanalista, come minimo".

Enzo Iacchetti perde ancora la testa: "Definisci cretino"

Enzo Iacchetti continua a insultare. L'ex conduttore di Striscia la Notizia, grazie a quella famosa ospitata da Bian...
Bufera Enzo Iacchetti, il post su Giovanni Falcone: "La mafia si è insediata nelle istituzioni"

Il comico in campo Enzo Iacchetti attacca pure il Papa: cosa c'è dietro l'ultima sceneggiata

Tuttologo E' sempre CartaBianca, Iacchetti contro il governo: "Dico quel c***o che voglio"

