Luciano Spalletti, testimonianza-choc: "Mai visto così", com'è ridotto

"Io non so se è realmente in grande confusione alla Juve oppure si sta portando ancora dietro la questione nazionale, che vede ancora ombre da tutte le parti. La formazione iniziale a me ha dato l'impressione che lui è andato lì per non prenderle. Luciano Spalletti non l'ho mai visto così, in tutta la sua carriera: Empoli, Sampdoria, Roma, Zenit San Pietroburgo, sempre a giocarsi la partita. Lui a Napoli è andato a giocarsela con queste due punte larghe, poi la riprendi la partita e vuoi un'altra volta rimanere col pareggio, tu non vuoi andare a perdere". A parlare è Antonio Cassano nell'ultima puntata di Viva el Futbol.

"Non l'ho mai visto, un allenatore come lui per cui stravedo, che ha sempre giocato un calcio meraviglioso - ha spiegato ancora Fantantonio -. In questo momento qua la domanda lecita che io ho fatto è se lui è in confusione clamorosa dopo quaranta giorni che sta alla Juve o è ancora il rimasuglio della nazionale che lui si porta dietro, che ha ancora le sue incertezze. Perché Spalletti io lo conosco, quei tre-quattro mesi che l'ho avuto alla Roma, poi con gli anni ho imparato a conoscerlo anche indirettamente. Lui vede ombre da tutte le parti. E allora io non so se è realmente in grande confusione alla Juve oppure lui i rimasugli se li sta portando ancora dietro della questione nazionale, che vede ancora ombre da tutte le parti etc etc".