Spalletti gela la Juventus: "Zhegrova, c'è un problema"

In una Juventus sempre più in difficoltà, fragile e senza punti di riferimento offensivi, in tanti ripongono se non fiducia almeno speranza in Edon Zhegrova, funambolico esterno offensivo kosovaro che i bianconeri hanno prelevato in estate dal Lille. Il suo impiego in campo però è stato fin qui risibile, pochi minuti sufficienti a mostrare da un lato la sua grande qualità e inventiva e dall'altro una condizione atletica imbarazzante, dovuta non a una scarsa predisposizione al sacrificio ma dai gravi problemi di pubalgia che l'hanno fermato per mesi quando era ancora in Francia.
Né Igor Tudor né il suo successore in panchina Luciano Spalletti hanno fin qui potuto contare davvero sul 26enne come alternativa a Yildiz e Conceiçao, e quando un giornalista nella conferenza stampa al Maradona subito dopo la sconfitta della Signora 2-1 contro il Napoli ne chiede conto al Mago di Certaldo, l'allenatore juventino risponde visibilmente stizzito.
"Qual è il problema? Quando giocherà titolare vi accorgerete qual è il problema e perché ora non gioca dall'inizio", replica secco Spalletti facendo calare il gelo. "Al momento è un giocatore da ultimi 15 metri, ha qualità immense e ha uno scatto fulminante. Viene però da gravi problemi fisici e in settimana ha faticato ad allenarsi a livelli alti e intensi e siamo costretti a fermarlo perché avvertiva un po' di dolore".
"È tanto che non si allena a grandissimi livelli e ritmi - aggiunge ancora l'allenatore bianconero -, però sono convinto anche io e curioso di provare a farlo giocare di più perché ha queste qualità ma è solo una condizione. Perché poi quando la squadra prende palla e te lo porti sulla tua metà campo dopo a portarlo su non è facile perché ha quelle caratteristiche lì. Dovrebbe essere supportato da una condizione fisica migliore ma sono dalla sua parte e sono curioso di farlo giocare di più perché anche stasera ha fatto vedere dei buonissimi numeri". Parole forse addirittura più dolci di quelle riservate a Yildiz, l'unico a brillare (parzialmente) nella brutta notte napoletana della Juve.