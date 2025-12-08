Spalletti gela la Juventus: "Zhegrova, c'è un problema"

In una Juventus sempre più in difficoltà, fragile e senza punti di riferimento offensivi, in tanti ripongono se non fiducia almeno speranza in Edon Zhegrova, funambolico esterno offensivo kosovaro che i bianconeri hanno prelevato in estate dal Lille. Il suo impiego in campo però è stato fin qui risibile, pochi minuti sufficienti a mostrare da un lato la sua grande qualità e inventiva e dall'altro una condizione atletica imbarazzante, dovuta non a una scarsa predisposizione al sacrificio ma dai gravi problemi di pubalgia che l'hanno fermato per mesi quando era ancora in Francia.

Né Igor Tudor né il suo successore in panchina Luciano Spalletti hanno fin qui potuto contare davvero sul 26enne come alternativa a Yildiz e Conceiçao, e quando un giornalista nella conferenza stampa al Maradona subito dopo la sconfitta della Signora 2-1 contro il Napoli ne chiede conto al Mago di Certaldo, l'allenatore juventino risponde visibilmente stizzito.