Carlos Alcaraz, pallate in faccia da Fonseca: clamoroso!

Joao Fonseca aveva promesso battaglia e, per lunghi tratti, l’ha addirittura mantenuta. Nella loro esibizione il giovane brasiliano non si è limitato a tenere testa a Carlos Alcaraz: lo ha letteralmente “bombardato”, costringendo il numero uno del mondo a tirare fuori tutto il repertorio per spuntarla in un match che, alla fine, ha premiato lo spagnolo solo al super tie-break. La vittoria di Carlitos (7-6, 2-6, 10-8) dice poco rispetto allo spettacolo offerto, fatto di scambi al limite, colpi da highlights e un clima da show puro, degno di due giocatori che sanno come intrattenere.

Il momento più chiacchierato, però, è arrivato nel doppio precedente all’incontro. Alcaraz e Pegula da una parte, Anisimova e Fonseca dall’altra. Nel mezzo, un dritto che Fonseca ha scaricato con la stessa naturalezza con cui apre le partite su Instagram. Il passante lungolinea è partito come una sassata, Alcaraz ha provato a chiudere a rete con un colpo di riflesso, ma la pallina è schizzata via rimbalzando proprio sul volto dello spagnolo. Una botta secca alle labbra, più rumorosa che dolorosa.

La scena, più che creare tensione, ha scatenato le risate. Fonseca si è precipitato a scusarsi con un’espressione a metà tra l’imbarazzato e il divertito, Alcaraz ha sorriso come se avesse preso un gavettone, e il siparietto è continuato nel punto successivo, con Carlitos che mimava un “ti tengo d’occhio” e Fonseca che si proteggeva teatralmente con la racchetta. Al di là dello show, resta la sensazione che questa rivalità possa presto diventare vera. Fonseca, con i suoi 17 anni e la numero 24 del ranking già in tasca, è tra i pochissimi che hanno il potenziale per stuzzicare davvero i due dominatori della nuova era: Sinner e Alcaraz. E, se questi sono i presupposti, il futuro promette scintille.