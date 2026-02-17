Spalletti sbrocca contro Chivu: "Lo conosco e so che..."

Nel mezzo il cambio in panchina, con l'addio a Igor Tudor e l'arrivo di Luciano Spalletti . Il tecnico toscano ha rilanciato il cammino della Juve in Champions (tutti i successi sono arrivati sotto la sua guida) e in Serie A, riportando la Signora nel gruppone di squadre candidate a un posto nella prossima edizione della massima competizione europea. Inevitabile, alla vigilia, tornare sui fatti del derby d'Italia, con le polemiche dopo il ko 3-2 contro l' Inter a San Siro sabato sera.

Ripartire dai veleni di campionato provando a ipotecare subito il passaggio del turno. La Juventus si prepara alla trasferta di Instanbul, che la vedrà confrontarsi con il Galatasaray nell'andata dei playoff di Champions league . Un passaggio in più per i bianconeri maturato dopo una prima fase tra alti bassi, con tre vittorie (con Bodo Glimt, Pafos e Benfica), una sconfitta (con il Real Madrid) e quattro pareggi, non senza rimpianti.

"C'è dispiacere. So che non posso allenare certe situazioni, ma posso far sì che i miei calciatori diventino forti al punto che gli avversari non ti creino certe difficoltà", ha spiegato Spalletti. "Quello che mi spiace è che un bravo ragazzo come Kalulu, dopo due torti colossali, si prenda anche del bischero da Chivu che gli dice come avrebbe dovuto comportarsi". "Allora anche io potrei parlare del comportamento dei calciatori dell'Inter, cosa che non devo fare. Cristian lo conosco bene, si sarà accorto di aver sbagliato", ha aggiunto.

Quanto alla sfida, "quando si gioca sul doppio confronto come in questo playoff, sono importanti entrambe le gare e la seconda si porta dietro quanto successo nei primi 90 minuti", ha sottolineato il tecnico bianconero. "Non sono sfide in cui puoi nasconderti, ogni esitazione sarà un vantaggio preso dagli avversari, soprattutto in stadi e contesti come questo. Dobbiamo essere bravi a non subire le prime aggressioni del Galatasaray, a uscirne fuori e a giocare il nostro calcio".