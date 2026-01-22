Libero logo
giovedì 22 gennaio 2026
Napoli, Conte disperato: Neres rischia l'operazione

Per un attaccante in arrivo, il brasiliano Giovane dal Verona è a un passo, il Napoli ne perde uno per infortunio e due per scelte di mercato. Serata movimentata per gli azzurri e, immaginiamo, per mister Antonio Conte

L'esterno David Neres potrebbe avere una lesione alla caviglia che renderebbe necessaria un'operazione. Lo rende noto Il Napolista che spiega come si vivano nel club azzurro ore di ansia per l'infortunio che l'esterno brasiliano si è procurato contro il Verona e poi si è aggravato contro il Parma. Neres avrebbe infatti una sospetta lesione alla caviglia e al peroneo e sarebbe in attesa di un consulto specialistico e una risonanza per capire la gravità della situazione e decidere cosa fare. Il brasiliano si era infortunato contro il Verona e poi, contro il Parma, ha detto al tecnico Conte di essere pronto a entrare in campo, giocando solo mezz'ora per poi uscire di nuovo. Ora il Napoli attende le risposte dei medici per capire se possa bastare il riposo oppure sia necessario un intervento chirurgico. In questo caso, potrebbe restare ai box un paio di mesi

Mentre nell'allenamento congiunto del pomeriggio con il Savoia si è rivisto Romelu Lukaku, fermo da questa estate (e domenica sera in casa della Juventus potrebbe avere a disposizione qualche minuto), sul fronte cessioni è stato chiuso l'affare per il passaggio di Lucca al Nottingham. La formula è del prestito di un milione con il riscatto previsto a 40 milioni. Il giocatore, che era stato prelevato la scorsa estate dall'Udinese, ha già lasciato Castel Volturno e nelle prossime ore si sottoporrà alle visite mediche e firmerà il contratto. Con la valigia pronta c'è Noa Lang. È tutto fatto con il Galatasaray. Prestito di tre milioni con diritto riscatto a 30. Conte, però, vorrebbe farlo partire dopo le sfide con Juve e Chelsea vista l'assenza di Neres. 

