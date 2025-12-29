Sinner gode, "Alcaraz non vincerà nulla": una profezia nerissima

Tra questi, l'ex tennista australiano Todd Woodbridge , secondo il quale lo spagnolo "farà fatica a vincere uno slam nel 2026" senza Ferrero al suo fianco. Il primo obiettivo difficile è l' Open d'Australia , che Alcaraz non ha mai vinto e per l'ex campione di doppio "Carlos avrà bisogno di mesi per abituarsi alla nuova situazione, dando così un vantaggio a Jannik Sinner a Melbourne, dove farà il tris".

Qualche ora prima di Woodbridge, era stato lo stesso Ferrero a intervenire nella polemica con Alcaraz e soprattutto con il papà del tennista, suo manager. "Col passare dei giorni, nonostante la tristezza, piano piano ci si abitua. È stata una sorpresa per tutti ma bisogna accettarla il prima possibile. Mi stanno arrivando moltissimi messaggi di sostegno. Credo che la gente si sia resa conto del lavoro svolto e dell'eredità che si lascia", ha spiegato l'allenatore ospite di Radiogaceta de los Deportes su RNE.

Il divorzio è scaturito da alcune divergenze contrattuali. "Non ero d'accordo con alcune cose presenti nel nuovo contratto, l'ho fatto sapere e non siamo arrivati a un accordo - racconta Ferrero -. Sono fedele ai miei valori e al mio modo di pensare. Ci sono certe cose che, per come sono fatto, non ho potuto accettare. Sono soddisfatto da questo punto di vista, non per aver rotto con Carlos, perché non era ciò che volevo".