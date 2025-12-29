Inter, la frecciatina di Zielinski a Inzaghi: "Lui aveva i suoi titolarissimi..."

Tutti titolarissimi. Dopo il successo sull’Atalanta, Piotr Zielinski ha risposto senza filtri riguardo alla scorsa stagione e alla gestione Inzaghi. “Ero in seconda fila? Diciamo che ero in terza, non venivo schierato mai, neanche nelle seconde linee”, ha ammesso il centrocampista polacco ai microfoni di Dazn. Una presa di posizione chiara, che fa capire le difficoltà vissute in un anno complicato. Nelle pagelle della Gazzetta dello Sport, Zielinski viene lodato per la prestazione contro l’Atalanta: “Gioca con qualità e determinazione. È un calciatore recuperato e non da questa partita”. Un riconoscimento che sottolinea come il polacco sia tornato a essere centrale nel progetto della squadra.
Il centrocampista ha poi spiegato come abbia affrontato il periodo difficile: “Ho sempre avuto fiducia in me stesso, lo sapevo che potevo far vedere le mie qualità — le sue parole — È stato un anno complicato, soprattutto per gli infortuni, e a me è mancata continuità. Avevo davanti grandi campioni, venivano da un grande campionato e poi il mister aveva i suoi titolarissimi”.
La situazione è però cambiata: “Quest’anno è cambiato un pochino, il mister coinvolge più giocatori, fa credere a tanti altri giocatori che possono fare veramente i titolarissimi e questa è una bella cosa”. Insomma, l’ex Napoli ha messo in evidenza la profondità della rosa: la squadra ha molti elementi di qualità e questo si riflette in campo. Con la sua esperienza ora l’Inter può proseguire la marcia in campionato, che al momento la vede in testa alla classifica, come “Campione d’inverno”, dopo la vittoria a Bergamo contro l’Atalanta.