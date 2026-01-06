Serie A, la Juve torna al quarto posto: tris al Sassuolo

Libero logo
di
martedì 6 gennaio 2026
1' di lettura

La Juventus torna a correre. Nell'anticipo serale della 19esima giornata del campionato di Serie A, il Sassuolo cade 0-3 in casa al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia. Un autogol di Muharemovic al 16' incanala sul binario giusto la partita per la squadra allenata da Luciano Spalletti. Nella ripresa poi Miretti e David nel giro di due minuti, fra il 62' e il 63', chiudono la pratica. In virtù di questo successo i bianconeri salgono a 36 punti, mentre il Sassuolo allenato dall'ex Fabio Grosso (stasera alla 400esima panchina in carriera) resta a quota 23.

