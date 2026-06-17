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Angelo Bonelli, "imbecilli e irresponsabili": l'avvocato dell'Atomo vince e lo umilia in tribunale

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mercoledì 17 giugno 2026
Angelo Bonelli, "imbecilli e irresponsabili": l'avvocato dell'Atomo vince e lo umilia in tribunale

1' di lettura

Sconfitta in tribunale per Angelo Bonelli: il suo partito, Europa Verde-Verdi, che fa parte di Avs insieme a Sinistra Italiana di Nicola Fratoianni, aveva denunciato per violazione del diritto all’immagine, all’onore e alla reputazione Luca Romano, noto come “L’Avvocato dell’Atomo”, un divulgatore favorevole all’energia nucleare. L'accusa nei suoi confronti era di aver definito i Verdi un partito di “irresponsabili” e “imbecilli”. Espressioni che, a detta loro, avrebbero provocato un danno alla reputazione e un danno patrimoniale in termini di consenso politico. Di qui la richiesta di 52mila euro di danni. Lo riporta il Foglio. 

Secondo il giudice del Tribunale civile di Roma, però, le affermazioni contestate non avrebbero superato i limiti del diritto di critica, soprattutto in riferimento a temi di forte interesse generale, come i rischi legati alla centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia e il ruolo degli ambientalisti. Nella sentenza, in particolare, si legge che la critica politica può utilizzare toni aspri e un linguaggio “colorito e pungente”, purché non si traduca in aggressione personale. A tal proposito, il giudice ha evidenziato come alcune espressioni fossero rivolte genericamente ai Verdi e ai movimenti ambientalisti in generale, non al partito di Bonelli nello specifico.

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Ma non è tutto. Perché il tribunale ha sottolineato anche che le critiche di Romano erano fondate su fonti tecnico-scientifiche e valutazioni di organismi indipendenti come l’Agenzia internazionale per l’energia atomica. Di qui la decisione del giudice di rigettare la richiesta del partito di Bonelli, cui spettano ora le spese legali. 

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