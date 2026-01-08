Jannik Sinner, il segreto più intimo: cosa infila nel borsone

Libero logo
giovedì 8 gennaio 2026
2' di lettura

Svelati i "segreti" dei borsoni che Jannik Sinner porta in campo, borsoni che raccontano molto più di quanto si possa immaginare, non solo tecnica e stile, ma anche una parte intima della sua routine. Il numero due del mondo cura ogni dettaglio della sua preparazione e questo passa anche da ciò che tiene con sé durante i match.

Quando gioca, Sinner utilizza due borse. La prima è il celebre borsone Gucci personalizzato con le sue iniziali, diventato iconico a Wimbledon grazie a speciali permessi. Qui trovano posto abiti di ricambio e oggetti personali. La seconda, invece, è quella tecnica firmata Head, pensata per racchette e accessori da gara, ma arricchita da scomparti extra e da una grafica esclusiva nei toni del celeste e del blu.

A descriverla è stato lo stesso Jannik: "Di solito porto in campo tra le 6 e le 8 racchette, quindi è utile avere doppio spazio, a destra e a sinistra. Qui c’è anche un po’ più di spazio. È piena di altre cose", ha premesso il ragazzo di San Candido.

Lo scomparto più importante, a detta dello stesso campione azzurro, è quello più "intimo", ossia quello dove finiscono telefono e portafogli: "Questa parte serve perché ci metti, sai, il telefono, il portafoglio".

Proprio lì Sinner ha scoperto un dettaglio speciale: "Cosa c’è qui? Oh no, c’è il mio logo della volpe. Oh mio Dio. Mi chiamano la volpe perché ai tempi, sai, con i capelli e tutto il resto, mi collegava un po’ alla volpe. Ma è collegato anche al mio nome, perché qui c’è la J, qui c’è la S. E qui dovrebbe esserci una montagna. Sai, da dove vengo io, vengo dalle montagne, ed è un posto bellissimo. E mettendo tutto insieme, abbiamo cercato di creare una volpe, quindi...". Infine, a completare il quadro, una frase iconica cucita sul borsone: "From center court with love", ossia dal campo centrale con amore...

