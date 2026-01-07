Libero logo
di
Jannik Sinner, la collega pazza di lui: "Come un robot"

"Cosa penso di Sinner e Alcaraz? Sono a un livello superiore, tale che nessuno potrà star loro accanto nei prossimi due anni". Gli aggettivi per descrivere i numeri 1 e 2 del tennis mondiale sono finiti. Ormai i loro colleghi provano addirittura a paragonarli a oggetti o divinità. È il caso di Veronika Kudermetova che, intervistata dal sito specializzato 'Tatar-Inform', li ha esaltati in un modo del tutto originale: "Sinner per me è come un robot: non commette praticamente mai errori, fa tutto velocemente e con precisione. Alcaraz, invece, è un creatore. Prima costruisce il ritmo e poi lo rompe. È molto veloce".

Intanto c'è da registrare un'accoglienza da star per Sinner a Seul, dove sabato mattina affronterà Alcaraz in un match di esibizione. Nell'aeroporto coreano tanti i tifosi che hanno fermato l'azzurro per chiedergli un autografo o un selfie: per il leader del tennis italiano in dono anche un mazzo di fiori bianchi.

L'esibizione in Corea del Sud, primo confronto del 2026, sebbene non gara ufficiale, tra i primi due giocatori del mondo, è l'antipasto di una stagione che li vedrà ancora protagonisti, con Sinner che punta a riprendersi la vetta della classifica. Primo appuntamento importante gli Australian Open. Per lo spagnolo sarà un nuovo inizio senza il suo storico coach, Juan Carlos Ferrero, dopo la rottura annunciata prima di Natale. 

