Jannik Sinner, la collega pazza di lui: "Come un robot"

"Cosa penso di Sinner e Alcaraz? Sono a un livello superiore, tale che nessuno potrà star loro accanto nei prossimi due anni". Gli aggettivi per descrivere i numeri 1 e 2 del tennis mondiale sono finiti. Ormai i loro colleghi provano addirittura a paragonarli a oggetti o divinità. È il caso di Veronika Kudermetova che, intervistata dal sito specializzato 'Tatar-Inform', li ha esaltati in un modo del tutto originale: "Sinner per me è come un robot: non commette praticamente mai errori, fa tutto velocemente e con precisione. Alcaraz, invece, è un creatore. Prima costruisce il ritmo e poi lo rompe. È molto veloce".

Intanto c'è da registrare un'accoglienza da star per Sinner a Seul, dove sabato mattina affronterà Alcaraz in un match di esibizione. Nell'aeroporto coreano tanti i tifosi che hanno fermato l'azzurro per chiedergli un autografo o un selfie: per il leader del tennis italiano in dono anche un mazzo di fiori bianchi.