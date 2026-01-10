Milan, Fullkrug gela Pellegatti: "Un dente d'oro... ?"

La risposta secca di Niclas Fullkrug sul suo celebre dente mancante ha subito strappato sorrisi. Il tedesco, insomma, si è presentato in modo peculiare al Milan. Quando gli è stato proposto di sostituirlo con un dente d’oro in caso di scudetto coi rossoneri, l’attaccante ha tagliato corto con un ironico "No, non lo farò". Da qui è partita una delle scene più curiose della conferenza stampa che ha segnato la sua presentazione ufficiale in rossonero.
Il bomber tedesco ha incontrato i giornalisti per raccontare le prime sensazioni dopo l’arrivo a Milanello, tra emozioni, ambientamento e le prime partite disputate con la nuova maglia. A rompere gli schemi ci ha pensato Carlo Pellegatti, che gli ha lanciato una sfida legata a un dettaglio diventato ormai un marchio di fabbrica del giocatore. "La domanda è impegnativa - esordisce il giornalista -. Tu da molti anni non hai un dente. Il Milan punta a vincere lo Scudetto e portare a casa la seconda stella d'oro e per questo ti chiedo se portassi il Milan a vincere il tricolore metteresti un dente d'oro al posto del tuo?".
In sala stampa le risate non sono mancate, mentre Fullkrug, spiazzato ma divertito, ha riflettuto per un attimo prima di rispondere con il suo netto rifiuto. Del resto la storia di quel dente è nota: lo ha perso da bambino in un incidente e, nonostante la possibilità di sistemarlo una volta diventato professionista, ha preferito lasciarlo così, trasformandolo in un segno distintivo.
Ai tempi del Werder Brema, Marko Arnautovic lo chiamava "Lücke", proprio per quel vuoto nel sorriso. Per ora, dunque, niente dente d’oro nemmeno in caso di tricolore: l’unica certezza è che Fullkrug vuole lasciare il segno in campo, non dal dentista.