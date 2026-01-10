Milan, Fullkrug gela Pellegatti: "Un dente d'oro... ?"

La risposta secca di Niclas Fullkrug sul suo celebre dente mancante ha subito strappato sorrisi. Il tedesco, insomma, si è presentato in modo peculiare al Milan. Quando gli è stato proposto di sostituirlo con un dente d’oro in caso di scudetto coi rossoneri, l’attaccante ha tagliato corto con un ironico "No, non lo farò". Da qui è partita una delle scene più curiose della conferenza stampa che ha segnato la sua presentazione ufficiale in rossonero.

Il bomber tedesco ha incontrato i giornalisti per raccontare le prime sensazioni dopo l’arrivo a Milanello, tra emozioni, ambientamento e le prime partite disputate con la nuova maglia. A rompere gli schemi ci ha pensato Carlo Pellegatti, che gli ha lanciato una sfida legata a un dettaglio diventato ormai un marchio di fabbrica del giocatore. "La domanda è impegnativa - esordisce il giornalista -. Tu da molti anni non hai un dente. Il Milan punta a vincere lo Scudetto e portare a casa la seconda stella d'oro e per questo ti chiedo se portassi il Milan a vincere il tricolore metteresti un dente d'oro al posto del tuo?".