Inter-Napoli, il silenzio di Antonio Conte: cosa sta succedendo

La frenata col Verona mette ansia al Napoli che affronta da posizione svantaggiata (-4) il big match di domenica (ore 20.45) con l'Inter, spartiacque della stagione, attesa sfida tra i due super cannonieri Lautaro e Holjund.

La via dello scudetto prossimo venturo passa da San Siro perché una vittoria della lanciata Inter di Chivu farebbe sprofondare Conte a -7 scavando un solco alle spalle della capolista. Un panorama più preciso si avrà solo a metà della prossima settimana, quando le quattro squadreche hanno disputato la Supercoppa (Napoli, Inter, Milan e Bologna) recupereranno le gare rimandate. La sfida di domenica a San Siro ha tutte le caratteristiche per essere uno dei crocevia dell’anno la sfida. Chivu sta traendo il massimo dai nerazzurri, giunti al sesto successo di fila per un totale di 14, senza avere mai pareggiato, come la Roma. Di particolare rilievo è il bottino ottenuto in trasferta con 7 vittorie in 9 gare.

Lautaro segna e trascina il miglior attacco della serie A, Dimarco è tornato alla migliore condizione risultando decisivo con 3 gol e 2 assist. Il Napoli, che recrimina per il pari col Verona, ha un assetto brillante e ha ormai trovato in Holjund un terminale offensivo che ha fatto dimenticare l’assenza di Lukaku.