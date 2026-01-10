Libero logo
Venezuela
Crans-Montana
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Serie A, il Como riprende il Bologna al '94. E anche tra Udinese e Pisa è pareggio

sabato 10 gennaio 2026
Serie A, il Como riprende il Bologna al '94. E anche tra Udinese e Pisa è pareggio

1' di lettura

COMO-BOLOGNA
Il Como mantiene l'imbattibilità interna, raggiungendo in extremis un Bologna in dieci per l'espulsione di Cambiaghi, ma perde slancio nella corsa Champions. Dopo un primo tempo caratterizzato da poche occasioni sono gli ospiti a portarsi in vantaggio al 49' con una conclusione tutt'altro che irresistibile di Cambiaghi con la complicità di Butez. Al 60' lo stesso Cambiaghi viene espulso per una gomitata Van der Brempt rilevata dopo l'intervento del Var. Il Como spinge e al 94' trova il pari con una grande conclusione di Baturina. Il Como sale a 34 punti in classifica, il Bologna a 27.

UDINESE-PISA
Termina 2-2 il match tra Udinese e Pisa, valido per la 20esima giornata di Serie A. Partita rocambolesca che gli ospiti sembravano aver ben indirizzato al 13' con la rete del vantaggio siglata da Tramoni. Sei minuti dopo arrivava, con Kabasele, il gol del pari per i friuliani, che poi raddoppiavano al 40' su calcio di rigore trasformato da Davis. La rete del definitivo 2-2 arriva al 67' con Henrik Meister che insacca da due passi. Il Pisa sale a 13 punti, gli stessi di Verona e Fiorentina, che domani saranno impegnate nei match contro Lazio e Milan. L'Udinese sale, invece, a 26 punti, e resta nel centro classifica.

tag
como
bologna
serie a

La sfida Serie A, la Roma supera per 2-0 all'Olimpico il Sassuolo e allunga sul Como

Sorriso col buco Milan, Fullkrug gela Pellegatti: "Un dente d'oro... ?"

Frenata rossonera Milan, la brutta sindrome spaventa Allegri: cosa sta succedendo

ti potrebbero interessare

Serie A, la Roma supera per 2-0 all'Olimpico il Sassuolo e allunga sul Como

Serie A, la Roma supera per 2-0 all'Olimpico il Sassuolo e allunga sul Como

Sinner-Alcaraz, lo scambio estremo: angoli irreali, il pubblico impazzisce

Sinner-Alcaraz, lo scambio estremo: angoli irreali, il pubblico impazzisce

Alcaraz, prova di forza: liquida Sinner in 2 set nel primo match dell'anno

Alcaraz, prova di forza: liquida Sinner in 2 set nel primo match dell'anno

Milan, Fullkrug gela Pellegatti: "Un dente d'oro... ?"

Milan, Fullkrug gela Pellegatti: "Un dente d'oro... ?"