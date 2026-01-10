Serie A, il Como riprende il Bologna al '94. E anche tra Udinese e Pisa è pareggio

COMO-BOLOGNA

Il Como mantiene l'imbattibilità interna, raggiungendo in extremis un Bologna in dieci per l'espulsione di Cambiaghi, ma perde slancio nella corsa Champions. Dopo un primo tempo caratterizzato da poche occasioni sono gli ospiti a portarsi in vantaggio al 49' con una conclusione tutt'altro che irresistibile di Cambiaghi con la complicità di Butez. Al 60' lo stesso Cambiaghi viene espulso per una gomitata Van der Brempt rilevata dopo l'intervento del Var. Il Como spinge e al 94' trova il pari con una grande conclusione di Baturina. Il Como sale a 34 punti in classifica, il Bologna a 27.

UDINESE-PISA

Termina 2-2 il match tra Udinese e Pisa, valido per la 20esima giornata di Serie A. Partita rocambolesca che gli ospiti sembravano aver ben indirizzato al 13' con la rete del vantaggio siglata da Tramoni. Sei minuti dopo arrivava, con Kabasele, il gol del pari per i friuliani, che poi raddoppiavano al 40' su calcio di rigore trasformato da Davis. La rete del definitivo 2-2 arriva al 67' con Henrik Meister che insacca da due passi. Il Pisa sale a 13 punti, gli stessi di Verona e Fiorentina, che domani saranno impegnate nei match contro Lazio e Milan. L'Udinese sale, invece, a 26 punti, e resta nel centro classifica.