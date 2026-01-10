Nella 20esima giornata di Serie A la Roma supera per 2-0 all'Olimpico il Sassuolo e allunga sul Como in classifica in attesa del match di lunedì sera tra Juventus e Cremonese. Primo tempo timido per i giallorossi che rischiano di andare sotto al 17' con Koné (quello del Sassuolo) che si invola in solitaria verso la porta dei capitolini ma non riesce a superare Svilar, sul rimpallo Laurentiè manda fuori. Al 20' Soulè ci prova con un tiro dalla distanza che sfiora il palo. Al 38' Gian Piero Gasperini deve sostituire Ferguson che accusa un dolore al gluteo dopo un contrasto. Al suo posto El Sharaawy. Nella ripresa la Roma cambia marcia, anche grazie all'inserimento di Wesley che prende il posto di un impalpabile Tsimikas. Il vantaggio giallorosso arriva al 76': azione solitaria di Celik che si apre lo spazio per il tiro ma poi serve Soulè sulla sinistra. Cross delicato dell'argentino e incornata vincente di Koné. Tre minuti dopo il raddoppio. Ottima iniziativa di Ghilardi sulla destra, passaggio al centro, tacco di El Sharaawy e rete di Soulè. Con la vittoria di oggi la Roma sale a 39 punti, superando provvisoriamente il Napoli (impegnato domani sera nel match scudetto con l'Inter e con una partita in meno per la Supercoppa). Il Sassuolo resta a 23 punti.