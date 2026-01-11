Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, cosa è successo dopo Seul: "Abbiamo modi diversi"

Rivali in campo, amici fuori. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono arrivati insieme a Melbourne in vista dell'Australian Open 2026, primo Slam della stagione. I due tennisti hanno viaggiato sullo stesso aereo da Seul, dopo l'esibizione vinta dal giocatore spagnolo per 7-5 7-6. "È bello avere entrambi i team sullo stesso aereo anche se abbiamo dormito quasi tutto il tempo" ha ammesso Sinner in un breve video realizzato da Tennis Australian direttamente in aeroporto.

"Io e Carlos abbiamo modi differenti di vedere il gioco, penso sia buono per lo sport che ci siano campioni con personalità e stili diversi" ha aggiunto l'italiano. Campione nel 2024 e 2025, l'azzurro cercherà il terzo titolo consecutivo in singolare maschile all'Australian Open. "Io e Jannik ci spingiamo sempre a migliorare, a dare il 100%. Siamo qui per provare a vincere il titolo e iniziare al meglio la stagione" ha spiegato Alcaraz, numero 1 del mondo a fine 2025.