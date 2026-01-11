Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, cosa è successo dopo Seul: "Abbiamo modi diversi"

Rivali in campo, amici fuori. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono arrivati insieme a Melbourne in vista dell'Australian Open 2026, primo Slam della stagione. I due tennisti hanno viaggiato sullo stesso aereo da Seul, dopo l'esibizione vinta dal giocatore spagnolo per 7-5 7-6. "È bello avere entrambi i team sullo stesso aereo anche se abbiamo dormito quasi tutto il tempo" ha ammesso Sinner in un breve video realizzato da Tennis Australian direttamente in aeroporto.
"Io e Carlos abbiamo modi differenti di vedere il gioco, penso sia buono per lo sport che ci siano campioni con personalità e stili diversi" ha aggiunto l'italiano. Campione nel 2024 e 2025, l'azzurro cercherà il terzo titolo consecutivo in singolare maschile all'Australian Open. "Io e Jannik ci spingiamo sempre a migliorare, a dare il 100%. Siamo qui per provare a vincere il titolo e iniziare al meglio la stagione" ha spiegato Alcaraz, numero 1 del mondo a fine 2025.
Intanto alla prima stagione senza Juan Carlos Ferrero come coach, Alcaraz insegue un altro record all'Australian Open, l'unico major che ancora manca nella sua bacheca. Se dovesse vincere il suo primo titolo a Melbourne, a 22 anni sarebbe il più giovane a completare il Career Grand Slam, battendo il record di precocità che attualmente appartiene a Rafa Nadal. Sarebbe inoltre il più giovane a raggiungere i sette titoli Slam in carriera in singolare maschile, migliorando il primato della leggenda svedese Bjorn Borg.