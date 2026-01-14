Jasmine Paolini e Sinner? Il gesto con cui umiliano Kyrgios

Il dilettante Jordan Smith ha vinto il torneo "One Point Slam" a Melbourne, evento-esibizione che precede gli Australian Open con 64 giocatori al via, pro e amatori, in sfide da un solo punto. In campo anche i big del tennis mondiale: il numero 1 Carlos Alcaraz e il numero 2 Jannik Sinner, ma anche tanti altri campioni, vecchie glorie e semplici amatori. Tra risate, grandi colpi e improbabili tentativi, il torneo ha appassionato il pubblico sugli spalti. Lo spagnolo Alcaraz è stato eliminato agli ottavi dalla greca Maria Sakkari, mentre Sinner si è arreso, sbagliando la battuta, a Jordan Smith, ovvero il vincitore del torneo. Dopo aver sbarrato la strada all'altoatesino, l'australiano ha eliminato la numero 4 Wta Amanda Anisimova, per poi affrontare e battere in semifinale lo spagnolo Pedro Martinez, numero 71 del mondo.

In finale sfida contro Joanna Garland, taiwanese numero 122 del mondo, battuta anche lei. Jordan Smith, dilettante del New South Wales, si aggiudica dunque il titolo e con lui un milione di dollari australiani (circa 570mila euro). "Non ho parole - il commento a caldo di Smith riportate da Supertennis - Provero' a investire quei soldi perché il mio desiderio è comprare una casa. Ero felice dopo la prima vittoria, ma così è davvero un'esperienza incredibile!".

Tra gli altri, anche Nick Kyrgios è stato eliminato. E, a bordo campo, è accaduto qualcosa di molto divertente. Sul match point vinto perso dall'australiano, Jasmine Paolini si è avvicinata a Jannik Sinner e gli ha tirato un colpetto come a dire: "Hai visto???". Lui, però, è rimasto impassibile. Come sempre.



