Jannik Sinner, Andy Roddick sconvolto: "Che ca*** di onestà"

Nel corso di una puntata del suo podcast, Andy Roddick ha dialogato a lungo con Holger Rune e il confronto è finito inevitabilmente su Jannik Sinner. Il danese, attualmente fermo per il lungo recupero dopo l’operazione al tendine d’Achille, ha indicato l’azzurro come modello per etica del lavoro e capacità di migliorarsi costantemente, qualità che lo hanno portato a conquistare quattro titoli Slam e a salire in vetta al ranking mondiale, posizione poi ceduta a Carlos Alcaraz.

Il passaggio più interessante della conversazione ha riguardato però il modo di porsi fuori dal campo. Roddick, ex numero uno del mondo, si è detto colpito dalla trasparenza con cui Sinner e Alcaraz parlano delle proprie difficoltà, anche dopo risultati importanti. Da qui il confronto generazionale, che l’americano ha spiegato senza filtri: “Voi tutti, questa generazione, sembrate molto più aperti — ha detto a Rune — Tipo, mi ricordo Carlos dopo Indian Wells, perde con Draper (in semifinale, il 15 marzo 2025, ndr), arriva e dice: ‘Non sento il mio gioco’. E io penso: ‘Noi mentivamo molto di più rispetto a questa generazione!’. Mentivamo e basta”.