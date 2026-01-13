Jannik Sinner, "se non serve...": la battuta con cui liquida Vagnozzi

Simone Vagnozzi fuori dal Million Dollar One Point Slam. Il coach di Jannik Sinner ha tentato la fortuna al torneo che permette a dilettanti e professionisti di giocare match da un solo punto nel tentativo di portare a casa il super premio da un milione di dollari australiani. Vagnozzi si è cimentato nelle qualificazioni e, dopo aver passato il primo turno contro Luke Savile, si è arreso nella successiva sfida contro Calum Puttergill. Da qui la battuta spietata del campione altoatesino.

Nelle fasi iniziali del primo confronto con Saville, Sinner ha provato a prevedere cosa avrebbe fatto Vagnozzi: "Simone risponderà e andrà a rete". E invece ecco il colpo di scena: doppio fallo per l'avversario e secondo turno conquistato da Simone, senza di fatto giocare. "Simone - ha detto a quel punto il tennista - non verrà ad allenarsi. Per il momento resta lì. C’è ancora un punto da giocare".

Da qui la battuta fulminante, che ha scatenato l'ilarità collettiva. "Pensi che Simone possa vincere il milione?", è la domanda che gli viene riferita e a cui Jannik Sinner ha risposto ironicamente: "Se non deve servire…". A quel punto la risata di tutti i presenti che hanno sottolineato il servizio non proprio efficace del suo coach. Il One Point Slam attende anche Sinner e Carlos Alcaraz. I due sono attesi mercoledì.