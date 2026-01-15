Milan, colpaccio Allegri: il Como gioca, i rossoneri vincono

Un colpaccio alla Max: il Milan vince 3-1 in rimonta a Como e resta in scia all'Inter capolista. Dopo un primo temo di estrema sofferenza e con un super Maignan a evitare un passivo maggiore, mister Allegri trova la quadra e si prende tre punti con cinismo ed esperienza. Il suo marchio di fabbrica.

Al Sinigaglia passano in vantaggio i padroni di casa con Kempf al 10' ma gli ospiti la ribaltano grazie a un rigore trasformata da Nkunku al 46' del primo tempo e alla doppietta di Rabiot a segno al 55' e all'88'. In classifica i rossoneri salgono a quota 43, portandosi a -3 dai cugini nerazzurri. I lariani invece restano fermi al sesto posto con 34 punti, a -5 dalla zona Champions.

Dopo dieci minuti di studio, alla prima azione degna di nota, la partita si sblocca per merito dei padroni di casa. Schema da calcio d'angolo con Baturina che mette in mezzo un gran pallone sul quale arriva Kempf che batte di testa Maignan. Dopo tre minuti ci provano ancora i lariani su una transizione organizzata da Nico Paz, Da Cunha arriva alla conclusione ma la palla non inquadra lo specchio della porta. Al 24' gran palla di Baturina a Nico Paz che calcia di prima intenzione, Maignan in tuffo devia in angolo ed evita il raddoppio. Bisogna aspettare il 27' per vedere la prima occasione per gli ospiti. Cross di Rabiot che viene deviato all'ultimo mettendo fuori tempo il possibile intervento vincente di Fofana. Alla mezz'ora ancora Como che arriva alla conclusione con Nico Paz da limite dell'area: Maignan para a terra. Al 40' ancora il portiere rossonero sugli scudi con una gran parata sulla conclusione ravvicinata di Da Cunha. Passano due minuti e Douvikas attacca bene la profondità poi prova a incrociare ma la palla gli resta sul primo palo e Maignan devia in angolo. Al 46' il Milan trova il pari su calcio di rigore concesso da Guida per fallo di Kempf su Rabiot. Dagli 11 metri Nkunku batte Butez.

Si riparte con Diego Carlos al posto di Kempf per i padroni di casa. Al 6' strepitoso intervento di Maignan su una conclusione di Nico Paz: palla destinata all'angolino, il portiere si allunga e con la punta delle dita manda in angolo. Al 10' il Milan ribalta la partita. Contropiede di Leao che da sinistra converge e poi scucchiaia una gran palla per l'inserimento di Rabiot che controlla, calcia in diagonale e batte Butez. Al quarto d'ora Nico Paz sfiora il pari con un tiro da fuori area che sfiora l'incrocio dei pali. Subito dopo Fabregas inserisce forze fresche. Escono Baturina e Da Cunha, entrano Jesus Rodriguez e Caqueret. Al 18' il primo cambio di Allegri che inserisce Fullkrug al posto di Nkunku. Fabregas toglie Vojvoda e mette Kuhn. Continua la girandola di cambi con Loftus-Cheek e Ricci al posto di Leao e Fofana. Al 28' con il Milan molto schiacciato sulla propria area, Perrone controlla, guadagna qualche metro e calcia ma il pallone che non inquadra la porta. Al 33' ennesima conclusione di Nico Paz su sponda di Douvikas: la palla termina alta. Al 36' dagli sviluppi di un calcio d'angolo, colpo di testa di Loftus Cheek che manda alto. Al 40' altra chance per il Como con Jesus Rodriguez che mette un gran cross sul primo palo, ci arriva Nico Paz che devia, palla sul palo e poi Maignan la fa sua. Un minuto dopo Allegri esaurisce i cambi. Escono Saelemaekers e Modric, entrano Athekame e Jashari. Al 43' il Milan cala il tris e chiude la partita ancora con Rabiot. Il Como sbaglia in uscita e perde palla, che arriva sul sinistro del francese che carica il sinistro da fuori area e infila un Butez non troppo reattivo.