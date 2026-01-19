Australian Open, crolla a terra ed esce in carrozzina: dramma in campo

Libero logo
lunedì 19 gennaio 2026
Inizio da incubo per i tennisti e i raccattapalle a Melbourne: il primo turno degli Australian Open ha registrato tre allarmanti e inquietanti casi di insolazione, con il caldo estremo che ha messo letteralmente in ginocchio gli atleti. 

La scena più sconvolgente è stata quella di Marina Stakusic, crollata a terra per i crampi e la stanchezza, aumentata a dismisura a causa delle temperature altissime. Soccorsa dalla rivale Priscilla Hon che l'ha aiutata a rialzarsi (si era sul 3-3 nel corso del terzo set) e assistita da giudice di sedia e medico, ha provato a riprendere il gioco ma sul 5-3 per l'avversaria ha definitivamente alzato bandiera bianca, costretta a lasciare il campo addirittura sulla sedia a rotelle, stravolta. 

Dopo Cobolli (problemi di stomaco) si è arresto anche uno dei big del tabellone, il canadese Felix Auger-Aliassime (numero 7 al mondo): guai muscolari alla coscia contro il portoghese Borges, sui quali ha influito lo stress da caldo. Lo svedese Elias Ymer è stato invece ripreso sulla sedia, senza energie, con un asciugamano sul volto per cercare di riprendersi il più velocemente possibile. 

Il pubblico australiano ha tremato anche per la sorte di una giovane raccattapalle che ha avuto un mancamento. Dopo aver barcollato per alcuni secondi, è stata la tennista turca Sonmez a correre da lei e sorreggerla, accompagnandola a bordo campo dove la ragazzina è stata stesa e soccorsa adeguatamente. Nulla di grave, ma tanta paura.

