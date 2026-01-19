Milan-Lecce, la vergogna nel minuto di silenzio

L’ultimo weekend calcistico è stato scosso dalla scomparsa di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina che se n’è andato all’età di 76 anni. A comunicarlo è stato lo stesso club viola: "Dopo un prolungato periodo di cure, il nostro amato Presidente ci ha lasciati ed oggi tutti ne piangiamo la scomparsa. Il suo amore per la Fiorentina è stata la cosa più bella che si è regalato". La Viola, nonostante il lutto, ha scelto di giocare lo stesso contro il Bologna al Dall’Ara nel derby dell’Appennino e ha omaggiato il suo patròn con una bella vittoria per 2-1.



Prima del fischio d’inizio, però, la vergogna sia allo stadio bolognese che in altri campi in occasione del minuto di raccoglimento stabilito dalla FIGC: da una parte della curva del Bologna è partito un fastidioso vociare, mentre altri invitavano i propri vicini a stare zitti. Si è sentito anche qualche fischio, subito coperto dagli applausi del resto del Dall’Ara. A San Siro, invece, il minuto di raccoglimento è stato rovinato da alcuni tifosi del Lecce presenti in trasferta per la gara contro il Milan. I leccesi hanno infatti intonato cori contro la Lega Serie A. Il resto dello stadio, in silenzio, ha poi cercato di contrastare con un applauso. A Torino, infine, l’epilogo peggiore: allo scoccare dell’omaggio funebre da parte dell’arbitro Chiffi, sono volati insulti reciproci tra le tifoserie del Toro e della Roma. Dal settore ospite si è levato un grido “fiorentino pezzo di m***a” che è stato udito nitidamente in tutto l’Olimpico Grande Torino.

Durante l’intervallo, poi, la tensione è riemersa con altri cori contro Firenze. Il legame, evidentemente, è con gli incidenti del pomeriggio in autostrada avvenuti tra romanisti e fiorentini, con i quali i granata sono gemellati da sempre, anche in virtù della rivalità con la Juventus. Insomma, un’altra buona occasione di civiltà è stata persa, nel ricordo di Rocco Commisso, un presidente che ha contribuito a migliorare la Fiorentina ed il calcio italiano.