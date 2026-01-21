Inter, Fabio Capello stronca Chivu: "Che cosa manca"

Quando Icaro arrivò troppo vicino al sole, le sue ali di cera si sciolsero e lui cadde giù. Così, anche questa bella Inter che domina la classifica in Italia e gioca un bel calcio è costretta ad abbassare il capo ogni volta che l’asticella si alza. Dopo il pesante 3-1 incassato contro l’Arsenal tra le mura di San Siro, la bocciatura arriva da una voce che non passa inosservata. Negli studi di Sky Sport, infatti, Fabio Capello ha dato il suo giudizio senza giri di parole sulla prova dei nerazzurri, mettendo in chiaro quello che non ha funzionato e ciò che, secondo lui, ha fatto la differenza.

Spiega Capello: “Mi aspettavo più personalità dall’Inter. È mancato Calhanoglu, il calciatore che sa verticalizzare”. L’ex-allenatore di Milan, Roma e Juventus ha evidenziato alcune lacune più tecniche che tattiche: “L’Arsenal ha giocato con una tecnica eccelsa, mi ha impressionato. Ha grande personalità con la palla, diventa difficile da recuperare”, aggiungendo che quando la squadra di Chivu provava ad avanzare, poteva essere sì pericolosa, “ma è mancata la concretezza”.