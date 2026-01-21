Jannik Sinner, lo spettro del ritiro agli Australian Open: "Possono essere guai"

"Mi sono imbottito di pasticche , ma nel frattempo avevo perso troppi liquidi", racconta Darderi, esausto. E non è un caso isolato: anche Hugo Gaston ha dovuto arrendersi, sconfitto in due set da Jannik Sinner , dopo aver provato a calmare gli spasmi con farmaci.

Sinner sembra particolarmente attento. "Questo è il primo grande torneo della stagione, c'è tensione. Fa caldo, sudi: se non bevi la quantità giusta d'acqua e integratori, possono essere guai", racconta, citando i problemi di Collignon e Auger-Aliassime. "È importante fare le cose per bene, per diminuire il rischio crampi. Cerco di non spendere energie inutili, sono più professionale del solito. Si può perdere o vincere: ma non vorrei beccarmi un'influenza e andare via col rimpianto di non aver fatto il possibile". Domani, giovedì 22 gennaio, Sinner affronterà al secondo turno l’australiano Duckworth, mentre si preannuncia un derby italiano tra amici e compagni di doppio Musetti e Sonego, sempre che Montezuma non decida di mettersi di mezzo.