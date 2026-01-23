Luciano Spalletti, "lei è serena?": gela la giornalista e poi sbotta

"Mi è piaciuta perché abbiamo giocato un po' al di sotto di quello che avevamo fatto vedere nelle...

Dopo la conferenza, a mezzanotte già scoccata, altra sfuriata in zona mista con i giornalisti presenti: "Se non vi sta bene vi riporto tutti a Bodo, dove ci avete fatto due p***e così perché si doveva stravincere. E poi si vede i risultati che fa contro le squadre contro cui gioca (il riferimento è alla sorprendente sconfitta 3-1 del Manchester City, ndr). 'E ora non si avrà mica paura anche del Bodo Glimt?'. Ma che discorsi sono? Scarse conoscenze di quello che succede. Si vuol togliere per forza qualcosa per dare addosso a qualcuno. Contro il Benfica è stata una partita difficile, l'avevo detto precedentemente, ma abbiamo vinto con merito".