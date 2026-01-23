Luciano Spalletti, "lei è serena?": gela la giornalista e poi sbotta

La calda notte di mister Luciano Spalletti continua a far discutere il mondo bianconero, e non solo quello. Mercoledì sera la Juventus si è garantito l'accesso matematico ai playoff di Champions League battendo 2-0 a Torino l'ostico Benfica dell'odiatissimo Josè Mourinho. A dar spettacolo, però, è stato soprattutto il mago di Certaldo, in panchina.
Prima se l'è presa con un tifoso che a ridosso della panchina continuava a criticarlo. Risultato? Spalletti lo ha invitato a tornare a casa. Poi, in piena trance, ha dato uno schiaffo in piena regola (sensibilmente più pesante di un buffetto) all'attaccante belga Openda, per "svegliarlo". Immagini diventate subito virali.
Nel dopo partita, in diretta su Prime, un "frizzante" Luciano provoca subito simpaticamente la giornalista Giulia Mizzoni domandandole "Lei è serena?", per poi ridimensionare lo screzio con il tifoso, spiegando di aver voluto solo proteggere la sua squadra.
Dopo la conferenza, a mezzanotte già scoccata, altra sfuriata in zona mista con i giornalisti presenti: "Se non vi sta bene vi riporto tutti a Bodo, dove ci avete fatto due p***e così perché si doveva stravincere. E poi si vede i risultati che fa contro le squadre contro cui gioca (il riferimento è alla sorprendente sconfitta 3-1 del Manchester City, ndr). 'E ora non si avrà mica paura anche del Bodo Glimt?'. Ma che discorsi sono? Scarse conoscenze di quello che succede. Si vuol togliere per forza qualcosa per dare addosso a qualcuno. Contro il Benfica è stata una partita difficile, l'avevo detto precedentemente, ma abbiamo vinto con merito".
Quindi torna sullo scontro con il tifoso: "Siete 1.500 e in 1499 mi avete chiesto del tifoso. Io non ho battibeccato con nessuno. Voi siete quelli degli aggettivi a peggiorare le situazioni, non ne migliorate mai una, le peggiorate e basta".