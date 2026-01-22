Juvenuts, bufera su Spalletti dopo lo schiaffo a Openda: "Nessuna conseguenza?"

Chi invece sembra ancora un oggetto non identificato è Lois Openda . Il belga, infatti, è ormai diventato un panchinaro fisso. Luciano Spalletti lo fa entrare sempre negli ultimi minuti di partita nel tentativo di dare una rinfrescata alla produzione offensiva. Ma lui non incide - quasi - mai. Anzi, quando entra sembra svogliato o, addirittura, impaurito. E pensare che è stato scelto al posto di Kolo Muani e pagato fior di milioni...

Luciano Spalletti ha cambiato la Juventus 2025/2026. In primis i giocatori bianconeri, che si erano un po' ridimensionati dopo la brutta gestione di Igor Tudor. Su tutti gli attaccanti. Jonathan David , per esempio, veniva da una sola rete segnata, tra l'altro nella prima partita di campionato: quella contro il Parma. Il primo gol della nuova stagione della Vecchia Signora. Con il tecnico toscano, invece, sembra dare i primi spiragli di ripresa. Anche se è ancora lontano dalla forma migliore e dalle reti che la Juventus pretende dal suo centravanti.

Durante l'ultimo match di Champions League, Openda è partito ancora una volta dalla panchina. Quando è arrivato il momento di entrare in campo, però, Spalletti si è avvicinato a lui e gli ha tirato uno schiaffetto sulla guancia. Dal labiale si capisce che gli stava dicendo: "Ti devi svegliare. Hai capito?". In un video più completo, si vede come prima gli dia anche altri due schiaffi sulla testa, anche abbastanza forti.

Qualcuno su Ultimo Uomo ha fatto notare che un comportamento del genere in un altro ambiente di lavoro avrebbe avuto delle conseguenze molto diverse: "In quale altro ambiente lavorativo un superiore può darti uno schiaffetto in pubblico senza mezza conseguenza?". È chiaro, però, che l'obiettivo di Spalletti fosse quello di incoraggiare il proprio attaccante a secco di gol.