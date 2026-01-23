Lewis Hamilton, terremoto in Ferrari: ecco chi ha fatto cacciare

La stagione che sta per iniziare rappresenta un punto di non ritorno per Lewis Hamilton. Con l’arrivo della Ferrari SF-26 — presentata nella mattinata di oggi, venerdì 23 gennaio — e un regolamento che azzera ogni riferimento tecnico del passato, il sette volte campione del mondo si ritrova finalmente senza alibi. La squadra attorno a lui è stata profondamente ristrutturata, i metodi rivisti, le responsabilità redistribuite: ora tutto è nelle sue mani.

La nuova Ferrari nasce come un progetto radicale, sviluppato su più soluzioni aerodinamiche e pensato per interpretare al meglio una Formula 1 completamente diversa, tra power unit inedite, carburanti sostenibili e vetture più compatte. In questo contesto, Hamilton non è più solo il volto iconico del progetto, ma l’uomo chiamato a dimostrare di poter essere ancora determinante in pista, al livello — se non oltre — di Charles Leclerc. Il britannico ha chiesto cambiamenti profondi e li ha ottenuti. La separazione da Riccardo Adami come ingegnere di pista — Luca Diella nome probabile al suo posto — e l’arrivo di una nuova struttura tecnica, seppur ancora in fase di assestamento, segnano una linea netta col passato.