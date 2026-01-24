Inter-Pisa, "Terapie per Chivu". Poi si presenta così

La capolista nerazzurra ha vinto per 6-2 contro il Pisa in una rimonta spettacolare. Il primo tempo è stato complicato: l’Inter è andata sotto 0-2 (doppietta di Moreo per il Pisa), tremando per quasi tutto il parziale. Il turning point è arrivato al 34’, quando l’allenatore Cristian Chivu ha sostituito Luis Henrique (apparso in difficoltà) con Federico Dimarco, scatenando la reazione: gli nerazzurri hanno chiuso avanti 3-2 all’intervallo e poi dilagato nella ripresa con altri tre gol, rifilando un poker complessivo ai toscani.

La vittoria permette all’Inter di continuare la fuga in classifica, dimenticando la recente sconfitta in Champions League contro l’Arsenal.Nel post-partita su DAZN, però, l’attenzione si è spostata su Chivu: il tecnico rumeno di 45 anni non si è presentato subito all’intervista, creando qualche minuto di mistero. L’inviato ha spiegato che stava ricevendo un massaggio per un dolore alla schiena accusato già nel prepartita, resistito per tutti i 90 minuti nonostante fosse “molto dolorante”.

Una volta terminata la terapia, è comparso in collegamento.Chivu ha chiarito: "Mi sono riempito di punture, antidolorifici, adesso ho fatto anche il cortisone, anche perché domani ho una giornata da passare con le mie figlie e mi vogliono fresco, nuovo, come sempre. Anche mia moglie pretende un po', ha richieste, visto che abbiamo riposo, quindi devo essere pronto a fare il bravo marito e il buon padre, che a volte mi viene anche…".La giornalista Federica Zille ha ironizzato: ha dedotto che Chivu non avrebbe seguito i big match della domenica (Roma-Milan e Juventus-Napoli), "perché deve fare il marito".