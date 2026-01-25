Sinner, la pesante accusa di McEnroe: "Favorito", il gesto in campo

John McEnroe contro Jannik Sinner. Accade dopo il match tra l'italiano e Spizzirri. Una partita interrotta per Heath Rule con il campione in carica sotto 3-1 nel terzo in preda ai crampi. A riguardo l'ex tennista non ci è andato per il sottile intervistato da ESPN: "Non credo che nessuno voglia vedere questo nel nostro sport. Sembra che ci sia del favoritismo. Mi piacerebbe pensare che se fosse successo a Spizzirri avrebbero fermato anche la partita. Non so se l’avrebbero fatto".

Eppure il regolamento è dalla parte di Sinner. Le regole degli Australian Open parlano chiaro e vige la Extreme Heat Policy. Si tratta di un protocollo che non guarda solo alla temperatura pura, ma incrocia dati su umidità, radiazione solare e vento, assegnando tramite un algoritmo un valore da uno a cinque. Quando martedì il termometro ha sfondato il muro dei 40 gradi, toccando il livello massimo di allerta, la direzione del torneo non ha avuto scelta.