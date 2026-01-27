Jannik Sinner, Cahill inquietante: "Come era ridotto in campo"

"Jannik è stato anche un po’ fortunato, ma tutti gli allenatori e i giocatori sapevano che prima o poi il tetto sarebbe stato chiuso, una volta che il caldo estremo fosse arrivato”. Darren Cahill, il coach di Jannik Sinner, ha smontato tutte le polemiche di questi giorni su un presunto aiutino dato dal torneo al suo assistito.
Ai microfoni di Espn è poi tornato a parlare del match del terzo turno contro Spizzirri. "Sono con lui da molto tempo ormai, quella è stata una delle tre o quattro migliori prestazioni che abbia mai visto da parte di Jannik - ha spiegato -. Quando hanno chiuso il tetto è tornato in campo, era ancora pieno di crampi in tutto il corpo. Riuscire a superare tutto questo nel modo in cui l’ha fatto è stato straordinario: eravamo orgogliosi di lui”.
Intanto Sinner avanza nel torneo. L'altoatesino ha superato il connazionale Luciano Darderi 6-1 6-3 7-6 e va ai quarti degli Australian Open. Il suo prossimo avversario sarà il vincente del match tra lo statunitense Ben Shelton (n,7 Atp) ed il norvegese Casper Ruud (n.13). "Siamo buoni amici con Darderi e questo rende complicato giocare. Nel terzo set ho avuto delle chanche per brekkarlo, non ci sono riuscito ed è diventato un parziale equilibrato. Sono contento di aver chiuso la partita senza perdere un set. Ho giocato bene gli ultimi colpi quando ero sotto pressione. Sono felice, è bellissimo giocare qui", ha detto dopo i match.