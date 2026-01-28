Libero logo
Spari a Rogoredo
Crans-Montana
Jannik Sinner
Referendum Giustizia
Hub Energia

Jannik Sinner, scelta estrema: perché ordina solo cibo da asporto

di
Libero logo
mercoledì 28 gennaio 2026
Jannik Sinner, scelta estrema: perché ordina solo cibo da asporto

1' di lettura

Jannik Sinner maniacale, più del previsto. Il numero due al mondo sta disputando gli Australian Open, il primo grande Slam della stagione già conquistato dall'azzurro in due occasioni. L'altoatesino, oltre a fare i conti con Carlos Alcaraz che ha già dichiarato di volersi portare a casa l'unico grande trofeo che manca alla sua bacheca, deve fare attenzione anche al caldo estremo. Sì, perché le condizioni climatiche a Melbourne sono terribili. E Sinner ha già dato prova di subire le elevate temperature i crampi da gara.

Così lui e il suo staff hanno architettato delle contromisure per risparmiare tutte le energie necessarie da impiegare nei match del torneo. Come riporta il Corriere della Sera, Jannik Sinner non è certo un amante della vita notturna. Al massimo può uscire la sera per recarsi al ristorante. E molto spesso non si siede neanche a tavola. Prende il cibo d'asporto e lo porta in albergo per consumarlo comodamente. 

Jannik Sinner, la sfuriata di Fognini: "Perché rompete le p***?"

Jannik Sinner è ai quarti degli Australian Open dopo aver superato Luciano Darderi, ma il dibattito continua a ru...

Ieri sera, martedì 27 gennaio, pare che Sinner abbia fatto un'ordinazione presso la Trattoria Emilia di Melbourne. Che cosa ha mangiato quindi? Cibo italianissimo: spaghetti alla Berrettini (semplicemente, al pomodoro), San Pietro al forno con insalata. È anche da questi particolari che si giudica un giocatore.

Jannik Sinner, la sparata di Zverev: "Con 50 milioni l'anno..."

Alexander Zverev ha fatto parlare di sé non solo per il campo, ma anche per un giudizio su Jannik Sinner e sul su...
tag
jannik sinner

Inarrestabile Jannik Sinner, demolito Shelton in tre set: il punto con cui vola in semifinale

Parla il regolamento Jannik Sinner, la sfuriata di Fognini: "Perché rompete le p***?"

Vil denaro Jannik Sinner, la sparata di Zverev: "Con 50 milioni l'anno..."

ti potrebbero interessare

Jannik Sinner, demolito Shelton in tre set: il punto con cui vola in semifinale

Jannik Sinner, demolito Shelton in tre set: il punto con cui vola in semifinale

Redazione
Lorenzo Musetti, Djokovic ferma l'arbitro: il clamoroso gesto in campo

Lorenzo Musetti, Djokovic ferma l'arbitro: il clamoroso gesto in campo

Lorenzo Pastuglia
Lorenzo Musetti si ritira per infortunio: Novak Djokovic vola in semifinale

Lorenzo Musetti si ritira per infortunio: Novak Djokovic vola in semifinale

Redazione
Jannik Sinner, la sfuriata di Fognini: "Perché rompete le p***?"

Jannik Sinner, la sfuriata di Fognini: "Perché rompete le p***?"

Lorenzo Pastuglia