Jannik Sinner, scelta estrema: perché ordina solo cibo da asporto

Jannik Sinner maniacale, più del previsto. Il numero due al mondo sta disputando gli Australian Open, il primo grande Slam della stagione già conquistato dall'azzurro in due occasioni. L'altoatesino, oltre a fare i conti con Carlos Alcaraz che ha già dichiarato di volersi portare a casa l'unico grande trofeo che manca alla sua bacheca, deve fare attenzione anche al caldo estremo. Sì, perché le condizioni climatiche a Melbourne sono terribili. E Sinner ha già dato prova di subire le elevate temperature i crampi da gara.

Così lui e il suo staff hanno architettato delle contromisure per risparmiare tutte le energie necessarie da impiegare nei match del torneo. Come riporta il Corriere della Sera, Jannik Sinner non è certo un amante della vita notturna. Al massimo può uscire la sera per recarsi al ristorante. E molto spesso non si siede neanche a tavola. Prende il cibo d'asporto e lo porta in albergo per consumarlo comodamente.