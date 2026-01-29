Antonio Conte sotto processo sbrocca in diretta: "Questi se ne fott***"

L’allenatore partenopeo ha parlato ai microfoni di Prime Video Sport con un tono che non ammette repliche: “Abbiamo giocato domenica alle 21, questa sera e sabato alle 18 andiamo di nuovo in campo… poi parlano di infortuni e tante altre cose, ma la verità è che quelli se ne fottono altamente”. Parole che bruciano come sale sulle ferite, perché non arriva solo la delusione per il ko contro il Chelsea, ma anche l’accusa a chi “gioca con le energie della squadra”.

Antonio Conte registra l’ennesima campagna europea fallimentare della sua carriera da allenatore. Il suo Napoli , campione d’Italia in carica, non ha saputo superare la League Phase di Champions League , nonostante un calendario non impossibile e al termine dell’ultima sconfitta al Maradona contro il Chelsea . A fine partita, l’allenatore leccese ha scagliato tutta la sua rabbia contro chi, a suo dire, ha stritolato il Napoli in un calendario compresso di partite. Parole dure, dritte, nel suo stile ormai noto.

Quando gli viene fatto notare il termine “disastro” per il 30° posto in classifica, Conte risponde secco: “Andiamoci piano con le parole… i disastri veri sono altri. E poi non si può parlare di disastro calcistico visto che in un anno e mezzo abbiamo vinto uno scudetto e una Supercoppa italiana”.

Niente lamenti, ma nemmeno autoassoluzioni. E poi torna alla carica sul calendario: “Vorrei capire chi sono i fenomeni che se ne fottono e ci fanno giocare sabato…”. Non manca la difesa della prestazione: “La loro vittoria è un risultato bugiardo. Nonostante più di mezza squadra fuori, abbiamo giocato alla pari e anche meglio del Chelsea. I ragazzi hanno fatto una partita di stampo europeo. Non abbiamo avuto paura, siamo andati a prenderli. Non ci siamo snaturati, abbiamo accettato i duelli e proposto un buon calcio. La strada è questa. Alla fine ha pagato la grande qualità che loro avevano in mezzo al campo e in panchina".