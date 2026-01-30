Alcaraz batte Zverev e va in finale agli Australia Open: dramma in campo, l'ultimo clamoroso punto

Un'impresa: Carlos Alcaraz si qualifica per la finale degli Australian Open al termine di una sfida epica contro Alexander Zverev, battuto in cinque set con il punteggio di 6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 7-5, dopo aver lottato contro i crampi che lo hanno afflitto alla fine del terzo set.

L'avversario di Alcaraz uscirà dalla seconda semifinale tra Jannik Sinner e Novak Djokovic che inizia a seguire sulla Rod Laver Arena. Lo spagnolo ha conquistato la sua prima finale nello Slam di Melbourne e diventa l'atleta più giovane a qualificarsi per le finali di tutti gli Slam da Jim Courier.

Alcaraz era andato avanti di due set, poi nelle fasi finali del terzo ha avuto un principio di crampi. Il tedesco ha riaperto la sfida vincendo il terzo e il quarto ma nel frattempo il numero uno del mondo ha ritrovato una buona mobilità e nel quinto ha prevalso per 7-5, dopo aver annullato il break di vantaggio del tedesco, che come spesso è capitato nella sua carriera è crollato sul più bello, dimostrandosi forse non all'altezza di match di questo spessore. E l'ultimo punto, decisivo, messo a segno da un Carlitos in evidente difficoltà fisica lo dimostra alla perfezione.

"Bisogna sempre crederci, fino alla fine. È stato uno dei match più duri che abbia mai giocato, anche a causa dei crampi del terzo set. Sapevo però che dovevo lottare fino all'ultima palla - commenta a caldo un Alcaraz sfinito -. Ci ho messo il cuore e sono estremamente orgoglioso di quello che ho fatto".

"Sono veramente contento, è un traguardo incredibile giocare qui la finale a Melbourne. È un qualcosa che inseguivo da tanto tempo. Ringrazio il pubblico della Rod Laver per avermi riportato in vita oggi", aggiunge il fuoriclasse spagnolo, numero 1 del ranking mondiale.